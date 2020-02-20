新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情快速擴散，自從我國於16日出現首位死亡案例後，社會氣氛頓時緊張，民眾擔心疫情已釀成社區傳播，四處人心惶惶。不過今（20日）指揮中心宣布好消息，確定找到了死亡案例，該名白牌車司機的感染源。行政院副院長陳其邁表示，能從茫茫人海中找出背後感染源，有賴於科技、防疫、大數據這3大關鍵。

今日中央疫情指揮中心召開說明記者會，指揮官陳時中在開頭就宣布好消息，表示案例19，即首例新冠肺炎死亡患者的感染源確定找到了，是由一位死者曾載過的浙江台商所傳染，可是卻因為台商體內有病毒抗體，沒在第一時間被檢驗出來，讓這個追查之路一波三折。

在宣布找到感染源後，大家終於能夠鬆一口氣，慶幸台灣目前尚未成為社區傳播疫區。陳其邁更在臉書上揭秘追查「誰感染了計程車司機」的心路歷程。陳其邁指出，這是一場跟時間賽跑的挑戰。

陳其邁表示，追查的起點，要先判斷患者是受到境外移入個案感染（有感染源）或已經釀成社區傳播（難找到感染源）。所以行政院馬上就和衛福部、內政部等相關單位開會，回溯可能是該名司機發病的日子，1月27日。

依照潛伏期14天來算，司機就在1月13日至26日受到感染，而這期間推估就是由返台過年的台商所傳染。為了驗證假設，行政院透過資安處、警政署、電信公司，查到司機的通聯記錄，找出有走機場路線的叫車紀錄，同時比對移民署資料，整理出其中有中港澳旅遊史的旅客，縮小感染範圍。

接著再從健保署雲端系統查詢有呼吸道症狀就醫資訊的對象，挑出了3名最有可能是感染源的民眾，並進行採檢。儘管冠狀病毒檢驗結果出爐是陰性，一度讓案情成為膠著，所幸醫學專家們推估，有的時候病患身上沒有病毒，是因為已經產生抗體。

於是，醫療團隊再針對抗體進行篩檢後，終於發現了這名白牌車司機的感染源，免除了國人對社區傳播的憂慮。陳其邁表示，這次追尋病毒感染源的過程，是透過現代科技、大數據，以及各部會防疫人員的通力合作，這3大關鍵要素才能完成任務。政府會持續警戒，絕不鬆懈。

(中時電子報)