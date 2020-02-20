華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在華為倫敦產品與解決方案發佈會上公佈了5G的最新進展。丁耘表示，截止目前，華為已獲得91個5G商用合同，5G Massive MIMO AAU（Active Antenna Unit）模塊發貨超過60萬個，其中，歐洲47個，亞洲27個，其他地區17個。

對比全球的5G設備商的合同數來看，目前華為以91個合同排名第一。1月9日，諾基亞宣佈已經在全球簽署了63份商用5G合同；愛立信此前表示，截至2019年12月，愛立信在全球簽署了78個5G商用協議及合同，並已為24個正式運行的5G商用網路提供設備；根據中興2019年11月發佈的數據，當時獲得了35個5G商用合同。

此外，是否允許華為設備進入歐洲5G市場一直是海外市場的熱議話題。

據悉，法國經濟和財政部長勒梅爾2月13日接受採訪時表示，大陸華為公司不會被排除在法國5G網路設備供應商之外，但法國在發展5G網路時存在「限制」以保護「法國的主權利益」。

勒梅爾表示，法國在發展5G網路中青睞歐洲設備商可以理解，「但從技術和報價看，如果華為提供更優選擇，就可以進入法國5G網路」。

英國政府和歐盟委員會近期分別發佈了有關5G建設的政策文件。當地媒體和專家普遍認為，這些政策文件實質上為華為繼續參與當地5G建設「開了綠燈」。

此外，德國執政黨基民盟與其姐妹黨基社盟週二通過文件，不禁止華為公司參加德國5G網路建設。這份文件的發佈表明德國拒絕了美國呼籲盟友禁用華為的聲音，此前英國政府也正式宣佈不禁用華為5G，而歐盟也路支持華為基於規則進行的一切行動。

分析人士表示，德國的決定可能對其他歐盟國家產生重大影響，撇開政治影響，德國占歐盟5G市場約30%市占的事實「足以讓歐盟運營商追隨」。

截止目前，華為與全球合作夥伴進行了多個5G項目合作，涉及新媒體、園區、醫療和教育等眾多領域。在倫敦發佈會現場，丁耘宣佈啟動「5G合作夥伴創新計劃」，並與行業合作夥伴共同見證該計劃的開啟，華為在未來5年內將投資2000萬美元，支持5G創新應用，加速5G商業成功。

丁耘表示，幾乎所有運營商在4G時代都擁有相同的網路體驗。而在5G時代，他們可通過提供差異化體驗，引入多量綱計費模式，包括流量、時延、帶頻和連接，使5G貨幣化成為可能，現在是運營商重新定義其5G商業模式的關鍵時機。

(中時電子報)