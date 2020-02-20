中央氣象局預報顯示，明（21）日東北季風減弱，各地高溫普遍在24-26度，不過清晨還是偏涼冷，各地低溫約14至17度，西半部日夜溫差仍大，請留意溫度的變化適時增減衣物。
氣象達人彭啟明表示，明天宜蘭及東半部雲量增厚，有局部短暫陣雨機率，其他地區則為多雲或晴，未來一周各地天氣為多雲到晴，周六（22）有一道鋒面下來，下周三（26）和228也分別有一道鋒面下來，但短時間內不會有氣溫大幅度下降現象，不過日夜溫差差了10度左右，還是要注意保暖。
彭啟明提醒，春天天氣的特性就是變化快速，每一兩天就會有所變動，不過近期天氣舒適穩定，可以好好把握出門機會。
明天東北季風稍減弱，環境風場由東北風轉為偏東風，水平及垂直擴散條件較差，易累積污染物，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，提醒民眾做好自我健康管理。
(中時 )
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