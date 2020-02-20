新冠肺炎疫情不斷升溫，針對國內首例死亡病例，中央疫情指揮中心19日宣布白牌計程車司機60歲妹妹也確診，並在17日住院，該病患工作的工廠20日晚間傳出已通知員工21日全廠停工，後續如何會再通知，也有員工爆料同工廠也有另兩名員工發燒；對此，台中市衛生局表示，一切由中央疫情指揮中心說明。

這起中部家族群聚事件，造成一家五口確診，其中白牌司機姪女婿工廠已全面停工，公司60名員工居家隔離14天，未料白牌司機妹妹也在工業區一食品廠上班，她17日住進負壓隔離病房後，其他員工爆料同廠還有2名員工出現發燒症狀，卻未全廠停工進行居家隔離，但21日晚間就有員工收到廠方緊急通知21日起全廠停工兩天，後續如何會再通知員工，並要求目前在居家隔離的員工暫時填停工單。

對於該廠是否應全廠員工都進行居家隔離？是不是有新增的疑似個案，台中市衛生局表示，相關疫情由中央疫情指揮中心說明，並未正面回應。

本報記者就此事詢問中央流行疫情指揮中心，監測應變官莊人祥表示，據了解該工廠有4人出現症狀，其中1人採檢陰性，其餘3人今天已採檢送驗，仍在等待結果中。

(中時 )