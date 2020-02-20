花蓮規模3.9有感地震 最大震度4級 22:022020/02/20 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（20日）21時16分花蓮發生芮氏規模3.9小區域有感地震，根據中央氣象局最新資訊，地震深度10.4公里，震央位於花蓮縣政府西南方15.8公里（即位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級，南投、台中1級。 (中時電子報) #壽豐鄉 #3.9 #最大震度 #4級 #花蓮縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北Buffet三強 還是大排長龍 01:192020/02/16 政治要聞 疫情如潮水 餐飲汰弱留強 01:192020/02/16 政治要聞 短評／碰到日本就龜縮 04:102020/02/16 時論廣場 搖不停！花蓮壽豐深夜6連震 規模最大4.9、震度4級 06:072020/02/16 生活 侯友宜：中央防疫應一級開設 誰任指揮官非重點 15:552020/02/17 政治 證監會鼓勵商銀進A股 17家銀行排隊IPO 04:102020/02/19 全球財經 為何傅崐萁回國民黨掀風暴？港媒曝關鍵原因！ 11:412020/02/19 政治 13：27花蓮壽豐規模4.6地震 最大震度花蓮4級 13:312020/02/19 生活 梅西百貨信評遭S&P調降至垃圾級 19:432020/02/19 財經 地牛翻身！南投19：55發生規模4.3地震 最大震度3級 20:062020/02/19 生活 生活熱門新聞 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 口罩後輪到酒精？內行人揭2大原因：台灣不可能缺貨 - 生活 獨》劉真命危 選擇手術方式竟藏洋蔥 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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