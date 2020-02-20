今（20日）21時16分花蓮發生芮氏規模3.9小區域有感地震，根據中央氣象局最新資訊，地震深度10.4公里，震央位於花蓮縣政府西南方15.8公里（即位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級，南投、台中1級。

(中時電子報)

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