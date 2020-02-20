因應新冠肺炎疫情，經濟部推出「製造業紓困方案」，提出34.7億，主要以「調機制」與「再加碼」兩大方向推動多元紓困措施。預計有2000家以上企業可享貸款利息補貼、50家可獲研發創新補助、並要開設320個升級轉型班，供8000名無薪假員工免費上課，並依照薪資換算時數發給薪資津貼。

面對肺炎疫情對於製造業的困境，經濟部本就提出「即時紓困、調整機制、產業升級」三支箭。經濟部工業局長呂正華表示，因應產業需情，再提出「調機制」與「再加碼」兩大方向。前者有關懷協處、通關效率、擴大台商回台、加速新南向移轉4項，後者加碼則有利息補貼、技術提升、研發固本、在職充電與市場拓銷5項。

利息補貼部分有9.46億，將分兩階段，紓困階段由中小企業就舊有貸款、營運資金的利息進行補貼，振興階段則有貸款利息補貼、診斷及銀行手續費，可受益企業在2000家以上。技術提升方面，沿用現行產創平台、SBIR(小型企業創新研發計畫)，加碼輔導金額。

研發固本上，預計分為「技術固本」與「技術研發」兩主題，提供企業就既有技術、導入AI、5G新興應用技術的研發補助，可補助50家，每家補助50％研發經費，每案金額約2000萬，合計經費10億，估算可讓企業維持2000名研發人力。

在職充電上，將針對受疫情影響，放無薪假員工開設320個升級轉型專班，提供免費課程讓員工去上課，提升職能，並按員工薪資折換上課時數發給薪資津貼，等於可免費上課還有錢領。

(中時 )