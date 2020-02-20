中國一名45歲李姓女子，從外地到了上海松江一間別墅內的代孕診所，接受了胚胎移植手術，但在手術前後，院方都沒有替李女做身體檢查，沒想到術後發生了子宮外孕、心臟衰竭、肝衰竭等症狀，李女氣得向診所求償，卻得到「去法院告我」的回覆。警方後來循線逮捕了診所負責人，他表示自己是為了幫助有需求的不孕婦女，且又能「順便營利」，才提供代孕服務。

根據《看看新聞》報導，45歲李姓女子接受了診所的代孕服務後，出現了肚子疼痛的狀況，到醫院剖腹檢查，發現宮腔內竟全都是血。後來，李女陸續檢查出子宮外孕、心臟衰竭、肝衰竭等症狀，前前後後醫藥費加起來約人民幣70萬（約新台幣302萬）。李女氣得向診所求償，沒想到對方竟回答「不可能，你去法院告我吧！」

（圖／翻攝看看新聞）

李女報警後，警方與衛生健康委員會開始對這間診所展開調查，並逮捕診所負責人及其同夥，而被逮的負責人肖政表示，雖然國內不允許代孕，但有些女性就是「需要」懷孕，否則可能面臨婚姻等問題，「我就想說間接幫助別人，順便又可以營利」。

松江公安分局民警許樂亦聽完後表示，診所完全不像他們自己所說「幫助別人」那麼高尚，「診所根本沒有考慮過患者術前術後的身體狀況，就連這次被害人出事以後，他們還很可惡地把聯繫方式全部封鎖，然後直接跑路。」

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(中時電子報)