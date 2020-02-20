新冠肺炎疫情持續延燒，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，截至目前全船累計達621人確診感染，台人共有5人確診送醫。已在船上隔離超過14天的知名魔術師陳日昇，因為至今尚未拿到檢驗結果，有可能無法搭上21日的包機返台，但向外界求助也沒人理，讓他失望感嘆：「我就像是被踢來踢去的皮球！」

陳日昇20日中午才在臉書開直播表示，「我很有可能連明天的包機都搭不上，搭上包機的條件是必須要有日本官方的陰性檢驗證明書，但日本官方18號才來幫我檢驗，今天20號我還沒拿到報告，意味著我若沒在今晚拿到報告，我就無法搭上明天回台灣的包機！」從畫面中可見，陳日昇的心情非常焦急不安。

（圖／翻攝自陳日昇臉書）

直到晚間8點陳日昇再度發文指出，他在群組詢問，如果真的不幸沒搭上包機怎麼辦，沒想到駐日代表處竟回應，「可能自行搭機回去吧！不知道是否再派機來接」。讓他聽完超傻眼，只能透過文字無奈地吶喊：「你們當時不是說好一起下船，一起上飛機，一起回家的嗎？」

面對將有可能被丟包的情況，陳日昇的心情非常忐忑不安，已經在船上待了將近1個月的時間，若明天無法順利下船，恐怕又要在船上再度被隔離14天。目前可能搭不上包機的共有3至4位乘客，甚至包含一位6歲的小女孩，「我現在真的很恐慌！只能祈禱報告書明天中午前收到。」

（圖／翻攝自陳日昇臉書）

(中時電子報)