對於鑽石公主號上台灣籍民眾24人中未確診的19人，可望於21日由華航包機接回桃園機場，並送醫院採檢。對此，PTT網友大多數表示支持，與接回武漢台商配偶及子女的議題輿情完全成反比。

根據《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心19日表示，鑽石公主號上台灣籍民眾有24人，包括22名旅客及2名船上工作人員，目前有5名旅客確診，已送醫治療，可搭機人數19人。

政府將派出華航包機到日本接回鑽石公主號郵輪滯留的台灣民眾，班機預計21日晚10時30分回到桃園國際機場，將停靠台灣飛機維修公司機棚；國境各單位20日下午起陸續待命勤務。

接回後會先送到醫院採檢，將分送到2到3家醫院，陽性反應，就住院治療，採檢確定2次陰性，送集中檢疫所隔離。

對於鑽石公主號上面台灣人，政府派船把他們接回來台灣，「你支持嗎？」PTT風向一面倒向支持這項提議，與接回武漢台商配偶及子女的議題輿情完全成反比。

為何對於「武漢台商」與「鑽石公主輪台胞」有此差別？PTT網友說法竟然包括：「支持，不是從中國大陸來的就可以」「當然要接，比台商優先，那邊現在太危險了」、「台商不要回來就好」、「台商是自找的，這幾個是被帶賽的」、「他們不是那些台商，支持，台商包機免了」、「寧可不要投機的台商包機也要救郵輪客」！

(中時電子報)