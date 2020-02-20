新冠肺炎導致中國大陸經濟活動大幅停止，甚至有人形成為「癱瘓」，不過人員的停止流動，造成了環境的正向改變，那就是碳排量也下降了。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）週三發布的一項研究顯示，過去兩星期，中國大陸的碳排放量，至少減少了1億噸，這大約是去年同期全球排放量的6％。

由於新型冠狀病毒的迅速蔓延，大陸官方封鎖了許多城市與省份的交通往來，這也就導致了對煤炭和石油的需求下降，二氧化破的排放量也就大幅下跌。研究人員表示，在過去的兩星期，與去年同期相比，中國大陸燃煤發電廠的日發電量，是四年來的最低點，而鋼鐵產量已也降至五年來的低點。

報告說：「遏制冠狀病毒的措施，已導致關鍵工業部門的產量減少了15％至40％。在過去的兩星期，大陸降低了四分之一或更多的二氧化碳排放量。」

另外，環保人士也警告，這樣的減少應該是暫時的，在疫期緩和之後，政府必須會推出刺激經濟的措施，可能擴大工業生產，到時候的碳排可能會是平時好幾倍。

環保人士表示，這顯示日常經濟活動對環境的影響是沉重的，該思考如何利用低碳能源來取代化石燃料。

(中時電子報)