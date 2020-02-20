國標女王劉真近日因先天性主動脈狹窄問題進行心臟手術，昨（19）經證實手術出現突發狀況，一度心跳停止，裝上葉克膜搶救，目前住在台北榮總加護病房，尚未脫離險境。經紀人昨也對外求助，希望大家一起幫劉真老師集氣加油。主動脈瓣膜狹窄為何如此危險？

什麼是主動脈狹窄？心臟有4個瓣膜，主動脈瓣是介於左心室到主動脈肺動脈瓣。瓣膜狹窄，瓣膜變厚變硬，無法完全開啟，通過的血流量減少，心臟需要更費力使血液通過狹窄的瓣膜開口，長時間下來會造成心臟衰竭。通常會出現喘、呼吸困難、胸痛、心律不整、心悸等症狀。通常會透過以下檢查確認病因。

主動脈病變是心臟瓣膜手術常見主因。（圖片來源：取自台灣心臟外科研究發展協會）

理學檢查：醫師聽診發現病人心臟有雜音時。

心臟超音波：心臟超音波可以測量瓣膜的厚度、鬆弛以及脫垂的程度，二尖瓣閉鎖不全的嚴重度，評估左心室肌肉的收縮功能以及心房心室是否擴大。

胸部X光：檢查患者心臟的情形，看心臟是否變大等。

心電圖：可以發現左心房以及左心室肥大，可搭配其他診斷方式增加準確度。

一般主動脈瓣膜狹窄多屬於先天疾病，如果已經影響生活品質，可透過藥物或是手術達到改善，手術可分為傳統開胸手術，微創手術及導管放置支架瓣膜手術等。

瓣膜置換手術：剪下病變的瓣膜，換上人工瓣膜，更換的瓣膜包括機械性以及動物性瓣膜，兩者各有優缺點，可諮詢醫師。

瓣膜修補術：將病變的瓣膜保留，並進行修補，如果瓣膜受損過度嚴重，仍以瓣膜置換術為主要治療方式。

微創手術：上述的瓣膜置換手術與瓣膜修補手術目前皆有微創手術可以選擇，也可以透過達文西機器人的輔助來進行，此種手術特點為傷口較小，復原也較快，並非所有的瓣膜性心臟病都適用，可與專業心臟科醫師溝通，選擇合適於自身病情的手術。

馬偕紀念醫院心臟血管內科資深主治醫師洪崇烈指出，心臟修補手術常見是因為病人患有主動脈瓣病變或二尖瓣膜病變，當瓣膜狹窄、逆流或閉鎖不全，病人心臟功能臨床上明顯開始退化，且藥物不法控制時，就會考慮進行手術。這時必須全身麻醉開胸，而且瓣膜附近有許多重要又微細精密的結構，風險並不小。

一位不願具名的心臟科醫生說，主動脈瓣窄手術除傳統開胸手術外，也可用心導管瓣膜置換術，通常由心臟內科醫生做，從腹股溝放導管到心臟換瓣膜，傷口小，最近研究指出，心導管瓣膜置換術的效果好，但仍有8％的手術風險，北榮也是台灣最早採用心導管瓣膜置換術的醫院。

(中時電子報)