因應新冠肺炎疫情，交通部上周推出500億元規模的「紓困、復甦與振興方案」，在行政院會13日拍板了其中約196.8億元紓困振興經費。交通部觀光局今（20）日晚間發出新聞稿表示，交通部今天完成相關要點核定，部分項目增加團數限制、單一旅行社申請總額限制等規定，同時觀光局重申，紓困相關方案即日起持續執行！

對比上周觀光局第一時間所說明的細節，在觀光紓困有關「營業救濟損失」裡，國人出團到義、菲、越等國，因當地禁令臨時卡關者，觀光局將投入7億元，每團最高補助5萬元，今夜「新增」規定，每家旅行社業者申請最高250萬元，也就是限制最多申請50團，每團最高5萬元，此部分最慢下周二（25日）完成公告！

而對於旅行社因防疫取消入境觀光團，如修學團、郵輪岸上行程等，預計投入3億元，針對每一綜合旅行社申領上限由300萬元略增為350萬元，每一甲種旅行社上限則是從50萬元，增為250萬元，盼針對接待入境旅客之旅行社提供紓困補助，維持業者之基本營運，預估下周也能完成公告。

至於配合防疫，旅行社讓大陸觀光團提前出境部分，提供旅行業補助申請，每團19人以下最高5萬元，每團20人以上最高8萬元，此部分與上周公布內容無異，也已完成公告。

另外，在「營運融資支持」部分，觀光局說，擴大修正「交通部觀光局振興觀光產業及融資信用保證要點」，將投入經費12億元，最慢下週一（24日）公告。

在民宿業者多方奔走陳情之下，觀光局今夜證實，觀光產業融資貸款「擴大」適用範圍及提供利息優惠，除了納入旅行業、觀光遊樂業，還會納入「已辦妥商業登記或稅籍登記的民宿業者」。

值得注意的是，上述三類業者都能取的貸款利息補貼外，在申貸上限部分，對於民宿業者，觀光局則訂出「可貸款最高1千萬元、營運周轉金最高300萬元」的上限。其餘不變，也就是觀光產業取得「融資周轉貸款」，最高可貸3億元、營運周轉金最高6千萬；而旅館業資本性融資最高3千萬，營運周轉金最高1千萬元。

同時觀光局說，將會增加貸款利息補貼及金融機構經辦人員免責規定，另修正信用保證成數為八成以上，協助觀光業者順利取得貸款。

在協助觀光產業培訓的部分，觀光局也提到，會投入8億元，與公協會組織及觀光相關科系合作，進行跨區交流、標竿學習，活絡食、宿、遊、購、行，提振市場信心加速國旅復甦等方式，以及組織專家健檢團指導產業對象數位轉型，以提升服務品質及行銷技能等方式，協助並補助其相關人員之短期專案輔導培訓與產業升級與轉型準備。

(工商 )