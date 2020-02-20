台中市議會20日召開BRT藍線CL03標機電系統工程賠償責任專案小組會議，會中國民黨議員批前市朝故意遲不驗收，放任設備損壞，經仲裁要付廠商尾款，要求查明真相？民進黨議員反批，前市府成功把BRT轉為優化繼續跑，有功該賞，藍、綠議員展開激烈攻防。

台中市議會日前舉行第3屆第2次定期會第4次會議質詢，市議員議員楊正中、朱元宏、李中、張耀中、段緯宇、賴佳微等皆關心BRT廢除議題。楊正中議員表示，前局長王義川因拒絕仲裁結果，造成的衍生利息，要如何處理？對此，市長盧秀燕強調，全案依法辦理。

交通局表示，台中市BRT藍線機電標履約爭議仲裁結果，於2017年8月出爐，依據仲裁判斷書，市府須支付廠商1億8000多萬元，以及自2017年1月7日起至清償日止的利息、仲裁費。

前市府僅依照契約給付工程尾款1億4900餘萬元，尚有契約外金額3475萬元、仲裁費146萬元及利息未給付。至去年12月31日止，利息累計達1125萬元，市府總計須支付廠商4734萬元。

台中市議會日前在國民黨議員李中提案下，特成立「BRT藍線CL03標機電系統工程賠償責任專案小組」，20日召開第1次會議。李中、楊正中指出，仲裁報告清楚知道市府要付多少錢？但前交通局長王義川在議會公開說，全案5億多剩1.8億元製造各種問題。

綠營何敏誠、賴佳微認為，前市府未全額支付有其時空背景，專案小組應該先看過仲裁報告再說；如果前市府沒有廢除BRT，現在不知道要賠多少錢，BRT改成優化公車後順利運行，可見當初的決策正確，議會應理性探討此案。

交通局表示，王義川前局長當初的決策造成利息增加206萬元，構成對市府的民法侵權行為，去年8月底提出民事損害賠償訴訟，台中地方法院去年11月底一審宣判駁回。

藍、綠議員於會中展開攻防戰！葉昭甫強調，基於公平正義及維護市府的公帑，市府去年12月已提出上訴。BRT機電標利息1125萬案，將提報今年度第1次追加預算，希望議會能夠支持。

(中時 )