長年下鄉公益演出的紙風車劇團，新春一開始，就受到新冠肺炎影響，多場公益演出暫時停擺，團長任建誠表示，「為了孩子們和大眾的健康，只能先暫停，但我們也沒閒著，演員們會同樣上班排練，一方面是讓演員有收入，另一方面是把戲再修得更好，隨時可再出發。」

為了讓演員充電，紙風車文教基金會執行長李永豐，特別安排紙風車藝術下鄉活動發起人之一、教育心理學博士吳靜吉，為演員們上課、充電，此外，李永豐也規定團隊內部，不管是行政還是演員，都需要重讀西方戲劇史，以及西方音樂史，還安排測驗，指示團員得要真的K書，才能通過考試。

任建誠表示，在時局艱難的時刻，藝術仍是安定人心的一股力量，「在SARS爆發期間，那時紙風車曾經發動藝術遊行，演出神明戲碼，安定人心，現在我在思考，也許團員們可以趁機去考街頭藝人執照，一位好的表演者，應該是社會哪裡需要我們，我們就往哪裡去，如果有需要，希望能以表演，安定大家的心。」

(中時 )