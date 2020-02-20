南韓大邱市驚爆新冠肺炎社區感染，民眾猶如驚弓之鳥，口罩、乾洗手等防疫物資成搶手貨。南韓媒體報導，藥房一早開門3小時內，2百個口罩就被搶購一空，乾洗手和體溫計都賣光光，「像打仗一樣」。

南韓2015年曾爆發「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS）疫情，當時大邱沒有確診案例，這次成為新冠肺炎重災區，居民人心惶惶。

大邱市成新冠肺炎重災區，醫療人員在一處教會大樓外噴灑消毒藥劑。(美聯社)

大邱市18日起出現大量新冠病毒確診新案例，而被稱為超級傳播者的第31例病患，曾多次出入的南區大明洞新天地大邱教會，附近民眾心驚膽戰，如臨大敵。為避免遭感染，經過時還會刻意繞路。

南韓《中央日報》觀察，鄰近教會的大邱地鐵1號線「大明站」，出站乘客高達9成戴口罩，等公車的民眾也幾乎都戴著口罩。一位民眾告訴該報，先前只有3到4成戴口罩，但現在完全不同。

據《中央日報》，新天地教會旁的銀行則貼上告示，要求非業務需求禁止入內。光顧餐廳與商店的消費者大幅減少，教會附近住宅區民眾說「內心不安」。房仲業者認為，房價恐因此下跌。

(中時 )