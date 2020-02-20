全台首家細孔放電加工機製造廠嘉昇機電工業公司，將投資1億元，進駐中科二林園區設廠，從事研發製造細孔放電加工機、高精細孔鏡面放電加工機、電化學去毛邊機，及無耗材自動過濾系統等產品。

中科管理局20日表示，嘉昇未來除強化並提升現有的專業製造能力外，並將持續開發更高階微米微細孔加工技術，同時投入更多研究發展精進技術及產品。

嘉昇的產品，目前已在全世界42個國家銷售，產品獲得世界各國肯定。嘉昇表示，公司致力於細孔放電加工機製造及研發，產品首創細孔放電與攻牙一機兩用功能，可大幅減少加工時間，並提升加工效能。

嘉昇指出，公司產品具有高效率、高精密、無毛邊、多種加工規格、多種控制選擇的特性，已廣泛應用在精密機械相關產業。另所開發的無耗材自動過濾系統，可將加工中所產生鐵屑及雜質過濾至沉澱槽，使加工中的水，經過濾後可反覆循環利用，過程中不使用任何耗材，極具環保效能。

嘉昇已布局及拓展世界各國銷售及服務據點，成功打通國際銷售的通路，另擁有強大的研發能量，其關鍵技術均由公司自行開發，目前已獲得及申請台灣、中國大陸及歐美各國的發明及創新專利數達42件。

另外，嘉昇不斷投入研發新技術，在高素質的研發能力及專業的製造技術下，將訓練出工具機產業機械設備研發所需人才，並提高我國工具機產業及機械設備在國內及外銷市場上的競爭力。

(工商 )