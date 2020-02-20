因應文化藝術事業、團體及個人遭受疫情衝擊，文化部已啟動訂定藝文紓困補助辦法，主要有四大面向，包括營運成本補助、因應計畫補助，以及貸款利息補貼、行政調控等。

同時提出振興措施，行政院已將藝文產業納入經濟部振興抵用券適用範圍，藝文展演場館及音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、電影院等藝文消費將可使用振興抵用券。

在藝文紓困補助方面，一是營運成本補助，項目包括人員薪資、展演映活動取消、延期或退票之製作成本、場地租金、權利金等營運經費補助；二是因應計畫補助，在疫情受衝擊期間，針對研發創新、人才培訓、製作排練等經費給予補助，優化與提升藝文團隊營運能量。

在貸款利息補貼方面，已協調經濟部將藝文產業納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供紓困貸款、利息補貼及展延還款期限，並協助業者提出申請，無法納入的藝文業者，將由文策院另研提紓困優惠貸款及利息補貼。

還有行政調控，針對文化部既有經常性補助，提早進行撥款作業，並提高第一期款撥付比率；將協調公有文化場館減免租金、手續費、違約金等相關費用；簡化文化部既有經常性補助之評量、評鑑及結案作業。

文化部將就紓困及振興措施，持續了解不同領域、類別受疫情衝擊之狀況及相關建議。並同步爭取納入特別預算及移緩濟急項目，後續將依據行政院今（20）日通過之特別條例，研擬藝文紓困辦法，報請行政院核定後儘速推動。

(工商 )