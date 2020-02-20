美國聯準會（Fed）19日公布1月會議紀錄顯示，Fed官員對美國經濟依舊樂觀，示意當前貨幣政策適當，仍將維持一段時間，但也坦承新冠肺炎疫情威脅今年全球經濟成長前景。此外Fed打算在4月以後減少注資，讓附買回操作逐步退場。

根據Fed發布的1月28～29日政策會議紀錄，經濟穩健擴張，就業市場聘雇不減，通膨率逐漸回升到Fed的2％目標，讓決策官員對美國經濟更添信心，無異議讓聯邦基金利率續留在1.5％～1.75％區間。

紀錄指出，官員認為當前的貨幣政策適當，可能還將維持「一段時間」。Fed曾明示，歷經去年3度降息後，今年傾向讓基準利率按兵不動，除非美國經濟展望爆出重大變化。

決策官員指出，鑑於美國消費支出強勁，中美貿易緊張消退，金融環境寬鬆，他們持續看好經濟前景，但隨著新冠肺炎疫情衝擊全球經濟的陰影擴大，Fed的樂觀評估面臨考驗。

Fed的最新會議紀錄中，8度提及新型冠狀病毒爆發，決策官員一致認為，須「密切關注」此波疫情可能帶來的破壞。

自新冠肺炎疫情爆發後，投資人押注Fed降息的時間點，已提前到今年6月左右。

此外Fed官員在上月政策會議也討論到，如何處理資產負債表持續擴大的問題。為紓解市場流動性緊縮壓力，Fed啟動注資實施隔夜附買回操作，自去年10月起每月購進600億美元國庫券，以提高銀行體系準備金。

Fed主席鮑爾曾說，擬在4月至6月間開始縮減資產負債表規模。會議紀錄也做出呼應，計畫在4月後讓附買回操作逐步退場。

與此同時，明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）也發表看法，他認為Fed沒有理由在近期內改變利率政策立場，應維持現狀一段時日。但在FOMC具投票權的卡西卡里指出，Fed的下一步可能是降息。

(工商 )