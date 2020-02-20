達騰娛樂製作的BL網劇《2020因為愛你》，2月14日播出當週即使強碰夯劇《想見你》及韓劇《愛的迫降》完結篇，BL劇中一片粉紅泡泡幸福感仍有佳績，異軍突起衝上KKTV華語劇排行榜亞軍，並在日本、泰國、美洲等7個地區造成網路熱門話題。

主角之一的韓星李時剛被網友說是翻版周興哲，17歲鮮肉蘇韋華則像劉子千，劇中6帥們圈粉，現在跑通告時已有大量粉絲追隨，網友頻頻敲碗希望舉辦見面會，與偶像有更一步親密接觸，並許願：「好想看李時剛跟徐謀俊的床戲，我們也要熊抱、壁咚吻、摩托車壓身。」對劇中3組CP親密經典畫面討論熱烈。

《2020因為愛你》演員們以中韓文穿插演出，網友留言說感覺像看韓劇，韓文台詞最多的徐謀俊說：「導演周美玲常在現場把中文台詞改成韓文，真的很刺激。」李時剛在片場因此變成韓文老師，5位男生湊在一起無法太正經，大家都說學習語言最快的方式就是從粗話開始，李時剛馬上擺出大哥態度：「學學『妳好漂亮、妳好可愛、妳幾歲』比較有用吧。」

《2020因為愛你》首集便埋下種種線索，關係日後3對CP所發生的各式各樣「不科學」、「不可能」、「不可以」的情節，引發網友討論。 劇中各組CP的表現也讓網友誇有顏值又有演技，每組CP互動的感覺自然又甜蜜，劇中飾演元家長子元君澄的韓星李時剛表示：「拍攝前導演就請我們先做很多功課，我看完整部的劇本的感覺是，撇開男性或女性，喜歡一個人的感覺都一樣。」

與李時剛配對的男星徐謀俊也說，拍戲之前還很難想像與男生談戀愛的樣子，沒想到在拍戲的時候，李時剛真的有讓他心跳加速的感覺！兩人默契絕佳，即使首次合作就挑戰BL劇，戲中浪漫談情說愛大放粉紅泡泡，就連肢體接觸都毫無障礙。

《2020因為愛你》目前在日本、泰國、菲律賓、越南、印度、馬來西亞、新加坡、美洲、大洋洲等地區同步播出，播出後Follower在該劇頻道頁面已近7000粉絲，上線5天173次評分，獲得8.8分。導演周美玲成熟駕馭整部片的流暢度，讓網友直呼1集只有12分鐘太不過癮。目前每週五、週六早上11點KKTV更新播出，本周五(2/21)週六(2/22)將播出第3、4集。

(中時 )