雲門舞集創辦人林懷民，在英國時間19日於倫敦巴比肯劇院（The Barbican），親領英國國家舞蹈傑出舞團獎，這天剛好是他的生日，他也表示，這座獎項是給雲門最好的禮物。
時光飛逝，去年此時此刻，林懷民在台北、香港兩地跑，趕赴雲門舞集公演以及他和NSO合作的歌劇《托斯卡》排練，當時雲門獲頒英國最具指標性的舞蹈獎項「英國國家舞蹈傑出舞團獎」，如今總算親赴倫敦領獎。
在林懷民於2017年底發表舞作《關於島嶼》之後，即開始他的退休與接班的行程規劃，他已在2019年底正式退休，並交棒給鄭宗龍。
每年雲門舞集的重頭戲之一，就是年度海外巡演，今年就由鄭宗龍帶隊，演出作品《十三聲》，於法國境內熱演，獲得夏佑宮藝術總監迪迪埃．德尚與鳳凰劇院藝術總監杜勒葉讚賞。
由鄭宗龍所帶領的雲門，下一站將於2月26日到29日，在英國倫敦沙德勒之井劇院演出《十三聲》，此外，還會演出林懷民作品《微塵》，這是自1999年以來，雲門在倫敦的第12次公演。
(中時 )
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