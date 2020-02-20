施景中總在接收最棘手的高危險產婦，肩負生死一瞬間的高壓工作，他依舊常掛著笑容。其實，他曾經壓力大到記憶退化，得靠大吃大喝紓壓，胖到快100公斤。直到一次肝炎發作，才痛下決心減重、重拾運動。

台大醫院婦產部副教授施景中接生的寶寶，經常一出生直接送進加護病房，命懸一線。但他天生娃娃臉，一笑眉眼彎彎，看不出53歲的歲月痕跡，也見不到與死神搏鬥的龐大負荷。

施景中常在Facebook分享接生故事，一個個複雜又驚險，好在最終多半能化險為夷。在第一線醫療現場，醫師是備受信賴的權威，然而回到自己的生活作息，卻不見得是最佳示範，想勸病人減重、降血壓都沒有說服力。

「醫師常要病人有健康習慣，但有時候講得自己都很心虛啦，醫師的生活習慣可能是最不健康的，」施景中說，醫師總勸病人多運動、少熬夜、少喝酒，但自己不見得做得到，「以我為例，婦產科醫師接生不熬夜，很困難。熬夜之後更容易亂吃，如果壓力大可能就會去喝點酒。」

最胖的時候，施景中的體重曾飆上近100公斤。那是他擔任住院醫師的第4年，「工作愈忙、愈沒有時間運動，愈會喝酒、愈會亂吃，」他說。

他曾一度忙到睡眠不足，連過去自豪的記憶力都退化，施景中推測是壓力大，導致掌管記憶儲存的海馬迴細胞凋亡，很多人碰了面，名字卻叫不出來。有次感冒，鄰居問他：「醫生也會生病喔？」讓他好不尷尬，一般人以為醫生比較懂得保健，實情卻不盡然，「10年前曾做過統計，婦產科醫師平均壽命不到70歲，」他說，那時國人平均壽命大約74歲，婦產科醫師相對「短命」。

「要想辦法改善啊，不然怎麼做你的事業，怎麼勸你的病人？」讓施景中下決心重拾健康的是前世情人─他的寶貝女兒。

大女兒出生時，施景中因為工作太累，B型肝炎發作，驚覺不能再虛耗身體，「因為愛女兒、愛家人啊，想說我再這樣下去肝大概會壞掉，早晚會得到肝癌，」他說：「想要陪家人久一點。」

【全文未完，完整內容請見《康健》255期】

(中時電子報)