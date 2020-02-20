引頸企盼的「台中市巨蛋體育館」，台中市政府投入65億元，在第14期市地重劃區「文中小6」預定地，預計2022年動土興建，規劃容納1.55萬觀眾席以上，成為全台最多席位的巨蛋場館。台中市住宅處20日表示，台中巨蛋委託規劃設計監造技術服務案，3月31日截止收件，預料將吸引國內、外優秀建築團隊投標。

上述相關招標文件，19日在政府電子採購網公開招標後，3月31日截止收件、4月1日開資格標，未來台中巨蛋體育館，不僅可作為舉辦各式球類及國際級賽事的場地，也可作為大型表演場地及藝文娛樂活動場地。

台中市住宅處表示，市府元月7日在台中林酒店舉辦首場招商說明會，23家以上建築師事務所與開發商共襄盛舉；元月8日在台北舉辦第二場說明會，47家知名業者踴躍參加，包括遠揚營造、達欣工程、麗寶集團、榮民工程、中華工程等開發商。

另外，包括中興、亞新、T.Y.LIN、AECOM等指標工程顧問公司，及劉培森、大元、大壯及竹間等聯合建築師事務所，都到場聆聽。市府歡迎國內、外優秀建築團隊踴躍投標，創造台中城市亮點。

住宅處指出，台中巨蛋體育館基地面積約6.96萬平方公尺，未來可容納1.55萬位觀眾席，將打造符合籃球、排球、羽球、網球、五人制足球，及技擊類運動等國際級、專業標準型的運動賽事場地，及可售票1.3萬座票席位以上的藝文娛樂，及大型演唱會多功能表演場所。

全案總經費65億元，市府將採取「委託規劃設計監造技術服務案」辦理，服務費用為建造費用的6.2％。此次徵選優秀專業規劃設計團隊，將兩階段公開競圖、評選作業方式。其中，第一階段採書面審查，取五名進入第二階段評選，第一名優勝團隊可取得議約權，另四名入圍者，均可獲得入選獎勵金。

住宅處指出，全案投標團隊組成，除依《建築法》相關規定外，須以國內開業建築師事務所為代表廠商，並鼓勵結合國外專業廠商共組團隊參與；另開放聯合承攬。

至於相關招標文件19日在政府電子採購網公開招標，3月31日截止收件、4月1日開資格標，預計工程預定2022年動土、2026年完工。

(工商 )