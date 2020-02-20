博士論文口試委員是個人隱私？持續追蹤總統蔡英文「論文門」的美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson），由於不滿倫敦大學回覆「蔡英文口試委員名單是個人隱私」，日前向英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）提起申訴。ICO是英國的個資保護專責機關，成員由英國女王任命。理查森20日證實，英國資訊委員會辦公室已接辦他的申訴。

理查森在其部落格裡一開始就寫著：「蔡英文飽受爭議的1984年倫敦大學論文之謎，又除去了另一障礙。」這本遲到了35年、且像是草稿的論文2019年才出現在倫敦政經學院圖書館，遲來的訴訟也觸發了台灣一場學術風暴，因為有無數學者質疑蔡英文的博士學位。

稍早之前，英國倫敦大學法遵董事暨董事會秘書羅莎琳．弗列多（Rosalind Frendo）經過6星期內部審查後，決定以保護個人隱私做由，拒絕向理查森揭露蔡英文所謂「博士論文口試」（Viva）的主考委員（examiners）。

理查森隨即向ICO提起申訴，指控倫敦大學不當地以隱私豁免為由，不揭露公眾訊息。他20日表示已收到英國ICO的團體經理（Group Manager）克雷蒙（Pam Clements）通知，證實ICO已接辦理查森的申訴，克雷蒙並表示ICO將儘快指派個案官員負責審理。

旅美教授林環牆表示，這個重大發展代表蔡英文論文門世紀大醜聞已進入了關鍵性的調查階段。他表示自己也和理查森一樣，對英國ICO介入調查充滿期待。

理查森的報告：

https：／／richardsonreports.wordpress.com／…／united-kingdom-i…／

(旺報 )