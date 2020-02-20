肺炎疫情衝擊 馬士基看衰營運前景 22:532020/02/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基（Maersk）20日公布去年第四季業績不如市場預期，同時警告新冠肺炎疫情延燒恐拖累今年全年獲利表現。 馬士基執行長施索仁（Soren Skou）指出，受到大陸爆發新冠肺炎疫情影響，今年營運展望恐混沌不明。 據該公司財測顯示，2020年全年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）預估達55億美元，不如分析師預期的60億美元，亦低於去年表現57億美元。 (工商 ) #馬士基 #新冠肺炎疫情 #肺炎疫情 #看衰 #全球最大 也許您會感興趣 推薦閱讀 主持受肺炎疫情波及 胡瓜節目不開放觀眾 16:042020/02/16 娛樂 武漢肺炎疫情擴大 東南亞旅遊業受重傷 17:002020/02/16 國際 新冠肺炎疫情恐失控 安倍支持度暴跌 22:292020/02/16 國際 《韓股》新冠肺炎疫情進入社區傳播，韓股「嚇」跌0.67％ 16:142020/02/20 財經 武漢肺炎疫情衝擊 全球病人安全峰會延期 16:512020/02/20 國際 陸中央指導組：新冠肺炎疫情是前所未有的戰役 17:042020/02/20 兩岸 傳豐原醫院收肺炎疫情假訊息 調查局辦2人 18:272020/02/20 社會 新冠肺炎疫情延燒 美債ETF防疫優選 21:482020/02/20 財經 印尼央行降息對抗新肺炎疫情 22:092020/02/20 財經 受肺炎疫情影響 福岡地下鐵緊急停車警鈴大作 22:062020/02/20 國際 財經熱門新聞 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 狂歡派對結束！ 分析師警告美股染疫風險飆升 - 財經 南韓半導體大廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 鴻海壓力來了？他爆紅色供應鏈提前搶愛瘋單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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