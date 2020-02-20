全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基（Maersk）20日公布去年第四季業績不如市場預期，同時警告新冠肺炎疫情延燒恐拖累今年全年獲利表現。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）指出，受到大陸爆發新冠肺炎疫情影響，今年營運展望恐混沌不明。

據該公司財測顯示，2020年全年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）預估達55億美元，不如分析師預期的60億美元，亦低於去年表現57億美元。

(工商 )

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