針對西方媒體與某人猜測新冠病毒可能是大陸發展「生物戰計畫」所洩漏，大陸外交部發言人耿爽今天回應稱，中國人民正在全力抗擊新冠肺炎疫情，不僅在對自己負責，也在為維護世界公共衛生安全盡責。這個時候個別人和媒體卻發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。

耿爽還說，世衛組織負責人近期多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生或系製造生化武器所致。人們不僅要同病毒作鬥爭，還要與陰謀論作鬥爭。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂「實驗室洩漏」或「生化武器開發」等說法毫無科學依據。

他指出，就在前天（18日），國際權威醫學期刊《柳葉刀》刊登了一封27名全球頂尖公共衛生領域科學家簽署的聯合聲明，支持正在抗擊新冠肺炎疫情的中國大陸科研、衛生和醫務工作者，強烈譴責網路上流傳的關於新冠病毒的陰謀論。聲明表示，各國科研人員對新冠病毒全基因組的分析結果壓倒性地證明，新冠病毒和其他新發病原一樣，來源於野生動物。陰謀論除了製造恐慌、謠言、偏見、損害全球共同抗擊疫情的努力外，別無它用。科學家們呼籲支援世衛組織的專業意見。

耿爽強調，疫情面前，我們需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用真相粉碎謠言，用合作抵制偏見。我們希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等「政治病毒」。

(中時電子報)