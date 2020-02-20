台東縣延平鄉20日晚間10點21分有位民眾遭獵槍打傷左肋骨，一度意識不清，救護人員接觸後才恢復意識，目前緊急送往台東馬偕醫院救治，至於為何會遭獵槍射傷，是走火還是遭誤射仍待警方深入調查釐清。

(中時 )