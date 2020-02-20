台東男子遭獵槍射傷 緊急送台東馬偕 23:072020/02/20 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 緊急送往馬階醫院急救。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣延平鄉20日晚間10點21分有位民眾遭獵槍打傷左肋骨，一度意識不清，救護人員接觸後才恢復意識，目前緊急送往台東馬偕醫院救治，至於為何會遭獵槍射傷，是走火還是遭誤射仍待警方深入調查釐清。 (中時 ) #獵槍 #意識 #台東 #馬偕醫院 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒王林孝道 擁十餘艘運毒船隊 11:532020/02/16 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 急！大武崙漁港船火延燒 數十名消防趕至搶救 12:052020/02/18 社會 快評／宜縣風險管理意識不足 行政運作隱憂 12:012020/02/18 政治 高度危機意識 青海12天無新病例 04:092020/02/19 焦點新聞 抗疫情寒流 46業者推消費券 04:102020/02/19 地方新聞 華新口罩擴廠缺人 縣府幫徵才 04:102020/02/19 地方新聞 疫情波及國際郵輪 歌詩達郵輪取消3月台灣出發航程 13:392020/02/19 生活 台東縣中小學聯運如期舉行 若發燒不得參賽 15:412020/02/19 生活 派遣醫療隊 湖南衛健委徵召旺旺醫院 20:582020/02/19 兩岸 社會熱門新聞 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 艷遇的陌生正妹好熟悉 摟了一問才知她是... - 社會 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 屏東內埔澳門學生隔離外出 鄉長怒率村民尋人 - 社會 家門口驚見「野鴛鴦」 女上男下好激情 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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