對於美國疾病管制暨預防中心(CDC)認定台灣有武漢肺炎社區傳播現象,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示,會與美方溝通,盼能改正。外交部發言人歐江安也指出,外交部已要求美方改正。網友則說,「外交部長怎不出來震怒啊?」「817快去AIT抗議!」

美國疾病管制暨預防中心(CDC)今(20)日在官網發布對香港第一級旅遊警示,提醒前往香港民眾避免與病患接觸,並多洗手。疾管中心也提醒台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播。

根據《中央社》報導,陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上表示,美國CDC主要是根據第19例(中部白牌計程車司機)來判斷社區傳播,但這個案例,台灣已可釐清並非「不明感染源」,會和美方溝通。

後續再度被問及,是否希望美國CDC更改文字,陳時中說:「當然是希望,我們有非常強烈科學證據可以說明。」

《中央社》報導,外交部發言人歐江安指出,「社區傳播」定義必須符合四個要件,包括「確定病例無法找出感染來源」、「本地感染的個案數遠超過境外感染的個案數」、「已出現持續性、連續性的一個傳播鏈 」,以及「廣泛地發生群聚事件」。

歐江安說,由於台灣目前疫情並不符合以上要件,外交部已要求美方改正。

按根據台灣的定義,社區感染(locally infected/transmitted)意指案例非境外或居家感染,而是因社區人傳人感染。社區傳播(community spread)特性為「在社區中走動都會被感染」。

社區傳播具有4個徵兆:

確診病例無法找到傳染來源

本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數

已出現持續性的傳播鏈

有廣泛發生的群聚感染事件

不過美國CDC官網,對於社區傳播(Community Spread)的定義如下:Community spread means people have been infected with the virus, including some who are not sure how or where they became infected. At this time, the extent of virus spread is not sustained or widespread enough to meet the criteria for a travel notice.

對此,PTT網友說,「好了啦!」「外交部長怎不出來震怒啊?」「是在哈囉」、「怎麼不罰美國造謠,只罰人民?」「這個政府不是很愛發文酸人?不敢酸?不敢罵?」「號召817一起去AIT抗議,團結抗美!」「不是很會酸?遇到美國就縮」、「快發動網軍去cdc網站留言啊」!

