體育署持續提供優質多元的運動場館，自民國106年9月至108年底，「營造休閒運動環境計畫」已核定補助地方政府運動場館興（整）建案200案，自行車道環狀路線29條，既有自行車道優質化計408.95公里，水域運動場域改善16案。陸續有田徑場跑道、籃球場地坪、運動草皮、自行車道、水域運動等62處運動設施開放使用。

體育署推動的「營造休閒運動環境計畫」，如彰化縣立體育場戶外運動場地、新北市基隆河自行車道、金山區中角灣衝浪服務中心。變身後的花蓮棒球場、新啟用的台南國際亞太棒球訓練中心少棒場地，讓國人欣賞職棒球賽及2019第5屆U-12世界盃棒球賽。

新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫施工後的美景。（體育署提供／廖德修台北傳真）

體育署表示，「營造休閒運動環境計畫」主要的三個方向為「營造優質友善運動場館設施」、「營造友善自行車道」及「改善水域運動環境」。

「營造優質友善運動場館設施」部分，除改善職棒及基層棒球場地硬體設施，也針對具發展職業賽或企業聯賽的運動，如足球、籃球、排球，改善其場地設施，提供選手良好的競賽環境，也讓喜歡觀看比賽的民眾有舒適的觀賽品質。另外並針對民眾喜愛的籃球、棒壘球、跑步、羽球、游泳等各類運動，新建運動場地或改善破損的場地地坪。

「營造友善自行車道」部分，則規劃以自行車道串連地區景點方式，針對休閒運動園區或各地名勝景點建置自行車道環狀路線，另針對既有自行車道優質化，提供民眾安全舒適的自行車騎乘環境。

「改善水域運動環境」部分，則以目前我國推動水域運動場域為基礎，優化為符合競技與訓練的使用場地，除作為舉辦國內外賽事及選手培訓外，也可以讓對輕艇、划船、帆船、衝浪等水域運動有興趣的朋友，透過在相關場域的體驗及學習，培養運動愛好，養成民眾從事水域休閒運動的習慣，進而發展水域休閒運動產業。

還有鼓勵年長者及身心障礙朋友積極從事運動，例如槌球；身心障礙朋友或行動不便者參與運動時必要的輔助設施，像是前往場地通路無障礙化、游泳池入水椅、無障礙盥洗室及更衣室、必要輔助設備等，也是「營造休閒運動環境計畫」推動重點。

(中時 )