有網友翻出2016年的《正宗哥吉拉》，直說劇中諷刺日本官員的畫面如今全部成真 (圖／正宗哥吉拉劇照)

新冠肺炎疫情擴散，日本也瀕臨失控，不少民眾將怒火對準日本政府官員，但官員們似乎還是不當一回事，甚至有厚生勞動省官員在說明會上大開玩笑，稱「沒有像哥吉拉那樣咳嗽之人就不會傳染」，引發軒然大波。對此就有網友拿出4年前的日本電影《正宗哥吉拉》對比，直說導演庵野秀明根本神預言。

電影《正宗哥吉拉》中，日本內閣官員們為了應對史無前例的巨獸哥吉拉，進行了一次又一次，卻毫無效率可言的會議，迂腐且攏長的程序讓男主角矢口蘭堂(長谷川博己飾)焦躁不已，卻又無法可對，只能任由長官們沒有重點的說三道四。

諷刺的是，當哥吉拉進攻東京後，政府束手無策，以首相為首的內閣官員們準備搭機逃離，卻遭哥吉拉的光束擊落，由男主角團隊接手掌權後才有突破性進展，最終成功封印冷凍哥吉拉。哥吉拉擊落內閣直升機一幕也被網友戲稱是「內閣總辭光束」。

此次疫情日本政府應對效率低落，也讓日本網友大肆批評，PTT上也有網友搬出《正宗哥吉拉》劇情，直問「武漢肺炎跟正宗哥吉拉是不是很像」，更讚庵野秀明根本先知，完全命中日本政府迂腐的官僚體系與應變，導致災難無法收拾。

(中時電子報)