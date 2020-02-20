新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延下，衛福部長陳時中早早警告，坐飛機是高風險的事，非必要儘量減少海外活動。但難免有公務在身等非出國不可的時刻，參考專家提供的方式，避免在機上受感染。

目前衛福部仍建議，一般健康民眾平時不用戴口罩，但陳時中特別強調「搭飛機一定要戴」，可見機艙環境存在高風險。

假使機上有受感染的人，一般認定他的鄰座或前後兩排乘客風險最高，但有感染疑慮的恐怕不只這些位置，因為多數人在飛機上不太可能坐著不動，尤其是長途航程，多半會伸伸懶腰、起身上廁所，或打開座位上方的置物櫃，這些動作都可能影響感染範圍。

【靠窗位置最安全 走道位置風險較高】

由一群美國公衛專家組成的健康飛行研究團隊（FlyHealthy Research Team）觀察乘客在機上的動作與行為，在2018年發表研究，研究指出43%的靠窗座位乘客會在飛行途中起身走動，靠走道的則多達80%。

因此，靠窗乘客較少接觸其他座位的乘客，而走道位置的危險性在一般情況下並沒有比較高，但一旦機上有機組人員染病，情況就大不相同。

機組人員有大量時間在走道走動並近距離接觸客人，研究顯示1名生病的機組人員就可能感染4.6名乘客，走道位置這時候風險自然較高。

歸納起來，選擇靠窗座位，並儘量坐在位置上，不要四處走動，最能減少被感染的風險。

【洗手比口罩更有效】

儘管陳時中強調搭飛機一定要戴口罩，著有《機艙機密：空中旅行大百科》的機師派翠克．史密斯（ Patrick Smith）則認為：「在機上染病通常不是因為呼吸到什麼，而是因為摸過什麼。」

試想這樣的狀況：一名染病的人咳嗽時以手遮口，接著上廁所，用手轉動門把，接著下一個上廁所的人也轉動門把，再用手摸臉、眼睛或嘴巴，病毒很可能就透過這樣的途徑傳播出去。

因此隨時保持手部清潔才是最安全的防護方式，在無法、也不適合不停起身洗手的機艙裡，一罐小小的酒精性乾洗手液可能比口罩來得更有效。

選擇酒精濃度60％以上的乾洗手液，每次使用至少2∼3 cc，並以雙手充分互搓直到乾燥，才有足夠的防護力。

【小心托盤桌 冷氣出風口等死角】

美國政府問責署（Government Accountability Office）2015 年的報告顯示，機組員在乘客上機前，清理機艙的時間十分有限，也不見得接受過對抗特定病毒的訓練。

因此上機後，最好不要碰觸可能沒有妥善清潔的死角，包括座位前方的置物袋、頭頂的冷氣出風口、廁所門把、以及托盤桌等等，這些原本就是機上細菌最容易藏身的地方，加上根據德國研究，冠狀病毒附著於物體表面的時間最長可達9天，讓這些死角的風險更高。

美國艾莫瑞大學護理數據科學中心主任赫茲伯格（Vicki Hertzberg）建議，可在托盤桌上先墊一張紙，再放上筆電等個人物品，避免直接接觸托盤桌表面，食物更不能直接放在托盤桌上。接觸廁所門把時也要隔著一層紙巾，置物袋更是最好連碰都不要碰。總而言之避免直接碰觸機上物品，更不要以手摸臉。

【放鬆心情好好休息】

追根究底，對抗病毒靠的還是自身免疫力，平時就要有充足睡眠、運動與均衡飲食。上機不要接觸任何咳嗽的乘客，不要坐在有症狀的人旁邊，但也毋須過於緊張，放鬆心情，在機上好好休息，別讓壓力擊潰身心。

(中時電子報)