由於新冠肺炎，全球都在口罩荒，台灣目前的處理辨法是「以健保卡至藥局購買，一週兩枚」，但是這項決策無法面面俱到。一名外交官的妻子想為孩子購買兒童口罩，即使告知藥房自己是外交人員的家屬，仍因無健保卡而遭到歧視性語言趕走。

斯洛伐克駐台代表的太太梁晨，在2月20日的臉書上發表「第一次含淚在臺北街頭疾行 」，由於下週小孩即將開學，但是家裡準備的兒童口罩已經用完，並且網購口罩也不順利，於是她只能前往住家附近的藥局購買。由於身分是外交人員家屬，因此也只有駐外人員唯一的證件，想以這個身分證明來買口罩。

沒想到，藥局人員「只認健保卡不認其他」，但憑梁晨如何解釋，也都不接受，甚至最後說出：「妳再不出去我叫警察！」

梁晨只能尋求丈夫的幫忙，當梁晨與丈夫再次來到藥局時，藥房人員顯然先倨後恭，客客氣氣的各種尊稱，駐台代表反問此人為何態度惡劣，他竟不敢承認。

梁晨嘆息，「我爸爸曾經告訴過我，人與人之間的差距有時比人與動物的差距還要大。我信！！！」我只是一個暫時生活在台灣的過路客 。

網友留言表示，「很多人説台灣最美的是人情，但有時候 (很多時候)，我是打個大問號的 」

也有網友說「口音吧！我所了解的陸配經常受到這樣的對待！」

還有人出面道歉「口罩之亂讓妳受傷了，這是我們所不願意見到的，抱歉 」

另外也擔心「以後斯洛伐克大概也會瞧不起我們這個國家了」

以下為全文：

我自認為不矯情，也不嬌氣，心理承受能力比較好。但今天上午，我卻在一個陌生人面前流淚哭泣，到現在回想他的話，仍然難受。💔

下週小朋友們要開學，家裡以前買的兒童口罩已經用完，一個月前的網絡訂單也在幾日前被取消了，我需要提前給孩子們準備幾個以備不時之需。今天沿著莊敬路往辦事處走，經過一間漆黃色的藥局，我拿著外交部頒發給我們駐外人員唯一的證件，想買口罩。

一進門我就先介紹了情況，我們沒有健保卡，沒有居留證，每人只有一張官員證。藥局男子說：「你拿著小孩的證件，上面沒有出生日期，你虛報冒領怎麼辦？」這句話在質疑人格，如此胡亂揣度別人？！

我再次重複我們在台灣只有這一個身份證明，男子突然吼起來：「你回家想去，你缺什麼文件？！」

我想不出來我還能有什麼文件！情急之下難講道理，眼淚難以控制，我還想再解釋，男子坐到櫃檯後，什麼也不說，他身旁穿白大褂的藥劑師女士戰戰兢兢一聲不出，男子的態度讓人惱火，我詢問是否有管道可以詢問像我們這種情況該怎麼處理，我請教這男子貴姓，那男子手指著大門，大吼：「你再不出去我叫警察！」

天啊，我做了什麼冒犯了他，我只是來藥局準備給孩子買口罩的媽媽！憑什麼要叫警察來？我沒有說過一個文明人不該說的字，我只想詢問有什麼方法能給孩子買兒童口罩⋯⋯

走出大門，心裡極冷！眼淚嘩嘩流，幸好戴著大口罩⋯⋯一路疾走回辦事處⋯⋯

大馬丁中午又和我走了一趟藥局，拿著孩子們的護照複印件，那男子開始稱呼我「小姐」。我告訴他，還是不要帶稱呼和我說話我比較習慣。大馬丁問他為什麼要朝我吼，他說他沒有⋯⋯

這嘴臉更讓人噁心。

這就是我今天的經歷。

(中時電子報)