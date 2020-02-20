衣索比亞總理阿邁德，收到一項別具價值的大禮，一頂在18世紀打造的稀世古皇冠，在20多年前遭非法劫掠到荷蘭後，終於物歸原主，由荷蘭政府派員歸還衣索比亞。

荷蘭外貿部長卡格（左二）代表該國，把皇冠移交給衣索比亞總理阿邁德。(美聯社)

荷蘭外貿部長卡格（Sigrid Kaag）代表該國政府出席移交典禮，她說，該國認為，他們「有責任把這重要的藝術珍品，歸還衣索比亞。」

這頂價值連城的皇冠1993年不翼而飛，但卻於去年10月，在荷蘭鹿特丹重見天日。衣索比亞向來積極向全球博物館及私人收藏家，追回流落海外的藝術珍品。荷蘭政府在聲明中說，皇冠屬於衣國伽勒垮特（Cheleqot）村的東正教堂所有。

多年來，皇冠一直由已歸化荷蘭的衣國人齊拉克（Sirak Asfaw）收藏。齊拉克是在一個行李箱裡，發現這稀世皇冠，但因衣國過去都是獨裁統治，他因此把皇冠藏匿在自己的公寓長達21年。

阿邁德在2018年擔任總理，並因為終結與厄立垂亞的長年武裝衝突，而在去年榮獲諾貝爾和平獎。齊拉克去年透過藝品偵探布蘭德協調，找上荷蘭外交部，討論該如何把這重要的文化古物交還衣國，總算讓這樁美事水到渠成。

(中時 )