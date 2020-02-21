高中以下學校將於25日開學，屏東縣政府教育處20日說明，縣內學校均採高規格防疫，除了備妥防疫用品，校園也會完成消毒。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

高中以下學校將於25日開學，教育單位繃緊神經，屏東縣政府教育處20日說明，縣內學校均採高規格防疫，除了備妥防疫用品，校園也會完成消毒。4 月於屏東登場的全國中等學校運動會則照常舉行，若疫情升溫，室內比賽將不開放觀眾入場。

教育處長江國樑表示，縣府已備妥9萬6000多片口罩，1263支額、耳溫槍，272.5公升酒精，6735瓶洗手液供各級學校使用，未來教育部相關的防疫用品還會陸續到位。開學前也會完成學校防疫消毒，並宣導學生入校園前量體溫。

他說，另外縣內有立案短期補習班419家，兒童課後照顧服務中心11家，目前教育部並未強制要求健康師生戴口罩，若有幼兒園強制要求戴口罩才能上學，學校則應為孩童備好口罩。

4月在屏東登場的全中運，因涉及學生升學等問題，目前維持原定日程舉行，縣府也會向中央提出相關防疫物資需求。屆時若疫情升溫，室內比賽可能考慮只讓選手入場，不開放觀眾進場加油。

另外108學年度國中學生技藝競賽將延期一周於3月12、13日舉行；全國學生表演藝術類競賽團體賽暫停辦理，個人賽則如期舉辦；第二屆阿猴盃國際青少年足球邀請賽縣府已發文至體育署說明延後於12月前辦理。

(中時 )