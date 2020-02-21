屏東霧台鄉已成旅遊熱點，每到假日吸引許多民眾上山。日前有網友在臉書社團及屏東縣長潘孟安信箱反映，台24線三地門往霧台路段疑似有人故意撒釘在路上，嚴重影響用路人安全。里港警分局接獲消息後進行偵辦，研判可能是鄉親或工程車掉落。

台24線通往霧台鄉路段，去年起陸續有車友在網路PO文，指出在路上撿獲大把釘子，認為是有人故意撒釘製造危險。霧台鄉長杜正吉對於有人故意撒釘的說法存疑，但仍希望警方能查清楚，不要傷害霧台觀光。

警方指出，15日有民眾騎機車上霧台賞櫻時，在台24線28K明隧道路段看見路旁有反光物體，下車查看發現竟有1把約29支鋼釘，將拾得的鋼釘拍照發文臉書提醒；也有民眾亦在神山部落附近撿到1包裝有鐵釘的塑膠袋，送交霧台分駐所。

警方經查訪及調閱沿線監視器，分析往來人車後，並未發現可疑人士故意撒釘，研判釘子應是霧台鄉民做木工裝潢時，或道路工程車輛所掉落，雖不排除是人為故意所為，但研判機率較低。

警方解釋，鋼釘並非大範圍撒滿路面，目前霧台鄉45便道阿里段長期進行道路邊坡施工，工程車輛仍會行經台24線路段，才會做此研判。警方也呼籲用路人，若發現可疑人車故意撒釘，可提供行車紀錄器給予警方。

警方也將於三德檢查哨，宣導撒鐵釘等不法行為將依法送辦，並於部落廣播，請裝載物品人車注意安全。另外也會在谷川大橋觀景台等處設置巡邏箱，增派機動警力巡邏並架設運動型攝影機，加強蒐證查緝。

(中時 )