2020年人口首度負成長，少子化和高齡化的問題與日俱增。主計處於2019年底公布，在淨遷入人數、人口增加數、人口成長率，新竹縣奪縣市組之冠，在全台排名第4名，僅次於新北市、桃園市和台中市，平均年齡39.34歲，則是全國第二年輕，僅次於新竹市。

新竹縣提報行政院「前瞻建設計畫」，包括交通建設、文化建設、水環境營造、數位建設、綠能環保建設及其他重大建設等，總計29項計畫，總經費高達161億元。

隨著人口增加，新竹縣長三支箭的第一支就是「新竹縣國際AI智慧園區」，預計今年10月就可完工。外移人口增加，愈來愈多人有購屋的需求，面對AI智慧園區第一排就是隸屬於豐邑機構的浩瀚開發推出的竹北高峰匯。

三面採光又有永久大視野，天天沐浴在城市綠洲。(圖/業主提供)

新竹豐邑喜來登團隊共同打造高規格豪宅

豐邑機構秉持著人人都能住得舒適及維持良好的居住品質，本著積極、嚴謹的態度，導入創新工法與飯店式物管，設計出具有大棟距、三面採光、浴室開窗的高峰匯。

建案位於遠百商圈又鄰近喜來登商圈，將形成竹北新商業活動中心。(圖/業主提供)

文教、商圈與交通十分便利

精選優勢地段，立於30米寬的莊敬北路，坐擁超寬闊的大視野和永久棟距，面對6,000坪的公園綠地，是假日帶孩子放電、長輩飯後散步的最佳去處。

面對文中第一排，預計111學年度開始招生，過馬路即可上學，父母免接送，孩子也能有更彈性的時間可以安排課後活動。

位於遠百生活圈步行6分鐘即可到達全聯、遠百，步行10分鐘可達喜來登商圈、縣府特區，社區內還有內商店街，往中正東路就有婆媽最愛的傳統市場，機能豐富，滿足日常所需。

3分鐘直達竹北交流道，10分鐘接軌高鐵，無論竹科通勤或台北出差都很方便。

運動風氣愈來愈盛行，值得開心的是，運動中心和新竹縣立體育館近在咫尺，公設內還有大面窗景的「健身會館」可供選擇，一家大小齊運動。

12大公設奢華享受！挑高9米9的「迎賓大廳」雍容大器，讓你天天都想邀請親朋好友來家裡。(圖/業主提供)

在萬物皆漲的世代，土地愈來愈稀有、基本工資連年上漲，連珍奶都漲了2倍以上，坐擁三大首席：校園、AI智慧園區、千坪綠地的豐邑機構的浩瀚高峰匯單價32~38萬，有打算購屋的民眾，把握機會預約前往現場賞屋，以免向隅。

(中時電子報)