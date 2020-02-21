一場突如其來的疫情，考驗政府的決策與執行，考驗企業的應變與體質；在原本就已動盪凶險的投資市場，更像是對每一位參與者的情緒、邏輯、決斷與紀律，進行一趟試煉的總和。而從年後首個交易日至今，的確也有部分台股贏家初步通過考驗。他們的策略調整，從新春開盤前就開始……。

依據蘇松泙的記憶，過去幾年大多數的台股操盤期間，每逢農曆年前封關日，他都會加碼２成以上的持股，「因為開紅盤當天，通常，真的都會是『紅盤』……。」不過，今年他卻反其道而行，從１月２０日封關日的前五個交易日起，逐漸減少手中持股，到封關時刻，持股水位已經降到整體資金的５％以下。

雖然被外界稱為「平民股神」，但蘇松泙不會真的認為自己是「神」，之所以反常態降低持股，並非福至心靈的敏感神經發功，當然也不是因為預判到武漢肺炎這隻黑天鵝必會在年節期間狂猛殺入。見證過台股１２６８２歷史高點、以價差操作賺取獲利為主的蘇松泙說，他向來奉行「指數在高檔現金多，低檔股票多」的原則，「愈靠近睽違３０年的指數『天險』，本來就愈要居高思危。」

不為自己提早減碼而感到驕傲，相反的，他清楚知道即將面對一場操盤硬仗。台股新春開紅盤的前一日，他靜心擬定了面對這場硬仗的戰略、戰術與戰法。而若結算至２月１４日收盤，１２個交易日當中，他伺機低接的新部位，帳面獲利已達１０％以上。

１月２９日，開盤前一天，蘇松泙心裡很清楚，隔日台股必然以重跌開盤，「冷靜應對」是操盤者的首要心法；但，面對預期中的險惡盤勢，如何冷靜？「我告訴自己，不要在意指數開盤跌了多少、最低殺到多少。」他給自己的功課是：「專注在自己的持股組合，緊盯持股組合總淨值的變化。」

眉角〉不看指數殺多少 持股總淨值變化才是重點

這麼做的理由，首先在於，不看指數跌多少，才能有效避免情緒恐慌影響判斷；而專注持股淨值變化，才能真正確認這隻黑天鵝的衝擊，是否已對自己的財富「傷筋動骨」、是否需要立即減少持股降低風險。

１月３０日，台股重跌近７００點，創史上最大跌點紀錄，但蘇松泙因為確認了手中整體持股受創程度在可容忍的範圍內，所以也很快確立了「不需減碼，反倒可以伺機加碼」的操盤定調。接下來的問題是，如何判斷加碼時機？該用長線布局，或者短期價差操作的心態介入？

「不要急！」蘇松泙認為，恐慌殺盤的態勢下，至少需要２到３個交易日的大盤量價觀察，才能確認盤面未來基本格局。所以在１月３１日，台股續跌、但K線畫出十字線，代表低檔出現一定承接力道的這天，蘇松泙只用少量資金買進長期持有、持股成本已為０的元大滬深三○○正二，回補先前在高檔賣出的部位，「目的是試試水溫。」他說。

經過周末的沉澱，２月３日開盤後台股再跌，蘇松泙計算，從封關前高點至當天盤中低點已跌近千點，短線跌幅達８％，加上盤中持續出量，「是可以分批加碼的時候了！」但他評估，雖然有低接買盤力道，但武漢肺炎影響程度尚未明朗，且向上仍有１２６８２點的歷史天險橫阻，因此認定現階段指數在箱形的整理機會極大。

基於這樣的判斷，蘇松泙也確認了基本戰術：採取「低買高賣」的短打操作策略，並且縮小價差目標期望值。

他以低價股仲琦為例，因為前波盤中高價在去年１２月３０日的２９．４５元，跌至２月３日最低２０．８元，短線跌幅已近３成，於是，當天在盤中低點出現時，就掛單平盤價２１．１５元附近切入，並設立１０％的停利點，賺價差。雖然該股在３日後漲幅已超過１０％，但蘇松泙不以為意，認為在高度不確定的盤勢中，必須堅定自己的基本策略與判斷：暫求穩賺、不求多賺。

(中時電子報)