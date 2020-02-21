雖然日本確診新冠肺炎病例至20日已超過7百，在防疫工作逐漸吃緊之下，日方17日包機再次送來各界捐贈的支援武漢對抗肺炎的各項物資，不過這回陸網友一改先前感謝態度，多數網友表示「別捐了」、「我們心領了，你們自己也要留著點吧」、「真的不好意思再拿了」。

據日本駐華大使館官方微博貼文表示，日本政府第五趟包機已於17日淩晨抵達武漢，並送來包括5220副護目鏡和5000件防護衣提供給陸方；除此之外，東京都和作為武漢市友好城市的大分市，以及前田建設、AIR WATER、無印良品等三家日本企業也分別提供了防護服和手套等支援物資。

和先前一樣，日駐華使館微博貼文最後加上了中文詩詞，這回是出於先秦時期《鄧析子．無厚》的「同舟渡海，中流遇風，救患若一，所憂同也」。貼文最後表示，「祈願與新冠肺炎鬥爭的所有的人都能夠早日攻克難關。武漢加油！中國加油！日本加油！」

雖然這回也有陸網友再次感謝日本熱心捐贈，但由於疫情逐漸在日蔓延，大部分的陸網友皆對此表示擔憂，在日大使館微博下方留言「這回別捐了，你們也要留著用」、「日本也要加油」、「希望東京奧運順利舉行，我希望還能過去」、「不要再給我們捐了，自己留點給國民吧！」。

此外，大陸駐日本大使館官網今天稱，近日透過深圳華大基因科技有限公司和深圳市猛獁公益基金會，緊急向日本國立傳染病研究所捐贈一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

(中時電子報)