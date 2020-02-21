台積電5奈米製程今年下半年進入量產，進度落後的競爭對手三星積極押注下一代製程追趕，兩家公司可望於3奈米製程再度交手決戰高下，預期台積電可能於4月29日北美技術論壇公布3奈米最新進展，市調機構推估，台積電將先採用FinFET（鰭式場效電晶體）3奈米，之後在3或2奈米後期階段才導入GAA（環繞閘極）製程技術。

在7奈米、5奈米製程，台積電和三星都採用FinFET製程技術，不過跨入下一代3奈米節點，三星已於去年底宣布採用GAA，跟7奈米相較，其晶片面積減少45%，功耗降低50%，整體運算效能拉高35%。

科技產業資訊室報導，市場研究機構IBS指出，台積電於3奈米之所以採用FinFET架構，原因在於想搶在2021年第3季正式進入量產，這速度超前三星快1季的時間。畢竟台積電在GAA架構的開發落後三星12至18個月，因此延用3奈米FinFET策略，可望彌補時程的劣勢。

台積電可能會依據技術的發展路徑，改變3奈米戰略，首先計畫採用3奈米FinFET，之後或許會調整，在3或2奈米的後期階段才導入GAA架構的製程技術。

隨著製程技術的提升，成本價格也不斷水漲船高，但並非所有晶片都需使用3奈米或更先進製程，除了蘋果、華為、三星、高通等大廠未來推出的產品使用高端製程外，其他廠商不太需要搶用這部分的產能。

(中時電子報)