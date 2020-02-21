新冠肺炎疫情肆虐，打壞大陸科技產業發展布局，有媒體消息指出，台積電5奈米製程就以華為、蘋果兩大客戶為主，也就是說台積電今年推出力抗競爭對手三星的新產品可能出貨受到影響，為了避開風險，傳出台積電自砍華為訂單。

今年初就有消息傳出，大陸電信設備巨頭華為受到美國實體清單影響，無法使用Google服務導致海外銷量下滑，華為決定本季陸續對供應鏈砍單，台積電恐受到波及。

不過，亞系外資卻表示，是台積電2020年減少分配給華為旗下海思半導體約20%產能，原因就在台積電7奈米、5奈米產能相當吃緊，加上華為先前拉貨，導致備貨過多的風險存在。

據《華爾街日報》周一報導指稱，美國政府對華為貿易禁令恐怕加深，考慮限制使用美國晶片製造設備，甚至對台積電給出壓力，就是要斷絕華為活路。不過，美國總統川普發推文警告對華鷹派，指出若時常以國安問題為由，禁止美企供貨陸企，將失去讓美國貿易更為順暢的目標。

據DigiTimes報導，業內人士指出，台積電仍與華為緊密合作，包括5奈米、3奈米製程解決方案，但據傳台積電正在減少給華為的產能，來降低對華為的依賴，這與華為的業務承擔一定政治風險有關。

台積電與華為保持距離，不太可能造成業績太大問題，像是AMD、Nvidia這樣的公司都排隊在後等著，隨時補上產能空缺。也因如此，華為龐大的生產需求，有機會進一步推動大陸半導體產業發展水平。

(中時電子報)