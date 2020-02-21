韓星玄彬近期因韓劇《愛的迫降》再度爆紅！37歲的他，17年前出道，第二年就奪下新人獎，接著以《我叫金三順》傲慢社長「玄振軒」登上演藝顛峰，這部戲大結局收視率51.5％，創韓國當年收視冠軍。轉眼15年，大家都在看玄彬能否以《愛的迫降》再創高峰？！究竟他是如何出道，又是一路走過來，成為《愛的迫降》中的帥氣朝鮮大尉呢？

初出道時，玄彬以《我叫金三順》獲得MBC演技大賞男子人氣獎，和最優秀男演員獎及最佳螢幕情侶獎，成為三冠王。究竟他是如何一路出道，又是一路走過來，成為《愛的迫降》中的帥氣朝鮮大尉，接近大叔年齡的他，如何在南韓眾家帥哥鮮肉中，再度登上韓國最有話題的男藝人？

玄彬新人出道不久就演到超夯戲劇男主角爆紅。（圖／翻攝自微博）

傲慢社長原夢想當警察

出生韓國首爾書香世家的玄彬，小時候的夢想其實是當警察，而不是當藝人。高中時因前輩介紹而進入戲劇班，感受到了演戲的魅力，特別喜歡謝幕後觀眾的掌聲，即使無人強迫自己也會去戲劇班練習，這時明白了自己真正想要做的是演員。由於父親希望他就讀警察大學，經常瞞著父母繼續參加戲劇班的活動，當時執意要當演員的時候，還曾穿著內褲被父親用鋁製的棒球棒打了一頓，演戲之路遭到強烈反對，最終因考上韓國國立中央大學戲劇系，才得到了父母的許可。

《我叫金三順》劇照。（圖／翻攝自韓網）

從小帥到大 新人運強被相中演出國民夯劇

剛出道兩年還是新人的他，就被相中演出MBC水木劇《我叫金三順》，搭檔早已經是電影大咖的金宣兒，和女團出道的鄭麗媛，沒想到開啟他的「高富帥」專用戶之路，該劇收視率平均有38.12％，結局更高達51.1％，是當年南韓最紅的戲，也一路紅到台灣和海外。

演完《金三順》他開始積極轉型，為了突破自己。（粘耿豪攝）

隨後又在2006年轉型，演出憂鬱角色的電視劇《雪之女王》，2008年與宋慧喬主演的《他們的世界》，都奠定他成為韓國四大公共財的契機，到了2010年玄彬再度以《秘密花園》首次挑戰一人分飾兩角，其一是高富帥的百貨公司社長，也憑著這角色成功登上事業第二高峰，獲得第47屆韓國百想藝術大賞電視劇部門最高大賞。

玄彬在《祕密花園》中，華麗又炫富的造型可說是「經典中的經典」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

玄彬超帥從軍照。（圖／翻攝自韓網）

《秘密花園》大紅之際卻急流勇退入伍

就在當紅之際他選擇入伍服兵役，整整當了21個月的海軍陸戰隊，不過退伍的他陷入低潮，面對後起新秀雨後春筍般冒出，他一度沉寂，直到2015年透過愛情劇《海德、哲基爾與我》正式回歸電視劇，在劇中詮釋冰冷傲慢的哲基爾，和溫暖純情的海德兩種性格，再度挑戰一人分飾兩角，但收視和口碑都不如預期。

不過面對各種「很難再紅」的質疑，玄彬還是一步一腳印用實力說話，透過多部電影讓觀眾看見他的實力，2017年他主演的電影《共助》，更成為了韓國票房亞軍。

玄彬劇照。（圖／翻攝自韓網）

沉寂累積實力 回歸收復失地

2018年玄彬在電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，第三度飾演高富帥的控股公司代表，這部戲成功找回他遺失已久的人氣，但也有人說是女主角朴信惠的幫夫運太強，跟她合作每部男主角都會中，直到2019年他搭檔數度傳出緋聞，已經在電影《極智對決》中合作過的孫藝珍，兩人共同出演的《愛的迫降》，才讓玄彬近期又真正再登高峰。

玄彬近期在韓劇中飾演北韓大尉。（圖／翻攝自tvN）

《愛的迫降》當中他飾演朝鮮人，是朝鮮人民軍總政治局局長的兒子，耽任民警大隊第五中隊大尉中隊長，同樣是高富帥但這次更有禁忌的北韓軍人的神祕身份，背後還有原本是鋼琴家的背景，卻因哥哥意外事故去世後，不得不代替哥哥成爲軍人的故事。

《愛的迫降》結局創下最高平均收視率21.683％，刷新《請回答1988》於2016年創下的最高平均收視率18.803％的紀錄，也贏過《鬼怪》成為tvN電視台最高的收視紀錄，同時也是韓國有線電視台最高平均收視的戲劇節目。一路喜愛玄彬的粉絲看了《愛的迫降》都大呼過癮，更看到玄彬真的做到了。

(中時電子報)