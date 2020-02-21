新冠肺炎疫情持續升溫，許心華博士推出新書「生命之謎vs量子糾纏」，搭上抗疫議題引發熱議。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，許心華博士推出新書「生命之謎vs量子糾纏」，搭上抗疫議題引發熱議。許心華會中提出抗疫妙招，不處於恐懼心境中，千萬不要熬夜，提升免疫系統，藉由能量震動啟動心靈自我療癒，病毒自然無法近身。

許心華提到，美國流感至目前已有上萬人死亡，大部份很多人不知情，相對的攸關武漢病毒由於媒體過度關注，導致集體負能量增加，產生集體恐慌，人與人之間都戴著口罩，保持著一定的距離，只怕下一個被隔離的人是自己。

她提倡從書籍中帶出正能量，藉由心靈情感的狀態改變身體上的疾病，引導大家找出情緒的平衡，呼籲大家千萬一定要靜下，相信自己內在就有一個小宇宙，讓自己靜下情緒穩定平和，松果體一啟動會與外境大宇宙連結給予正能量，同時藉由能量震動啟動心靈自我療癒、防禦、防衛能力也會增強。

她教大家培養正能量預防疾病，提出抗武漢病毒四妙招：1、相信政府配合政府措施與政策，民眾不慌亂，政府有就能力。2、不要讓自己處於恐懼心境中。3、千萬不熬夜，免疫系統提升，自我保護能力。4、人集體意識正能量、不恐慌焦慮、行善一起發出祈福與祝福能量，人民與政府同心，台灣自然平安。

許心華表示，從量子物理學來看，這段期間積累了許多負面情緒，「當吸收過多的負面能量時，使得我們成為一個負面能量體」，並且不斷地吸收更多負面能量，影響到身體、財富，甚至是心靈，從而加劇負面情緒，造成惡性循環。

她研究指出，人體是一個能量場，每個人的情感、情緒，都有自己的頻率，深入研究量子物理學發現，不同的細胞、器官、組織會產生不同的頻率，與心靈情感的狀態有著直接的相關，因此，她便下定決心寫一本深入淺出、通俗易懂的科普書籍，從科學、醫學以及佛學的角度，讓更多人可以在充滿焦慮感的疫情攻防中，找到情緒的平衡，生活在正面情緒中。

許心華是現任美國西南聖保羅大學東方醫學研究所所長，年輕時先後到日本、美國取得心理學、自然醫學以及中醫學三料博士學位，擁有美國中醫師與世界自然醫學專科醫師執照。

在華人自然醫學之父鍾傑教授的啟蒙下，從此進入量子世界不可自拔，許博士與丈夫（前高醫謝天渝院長）共同成立天華整合醫療團隊，強化量子醫學與花精情緒療法之研究。

同時擔任AANM美國自然醫學研究院全球花精總教練，培訓許許多多國際花精講師與諮詢師，協助地球村的情緒障礙朋友飛越苦海。先後榮獲許多國際奬項：教育部社會教育有功人士奬、SMOKH無國界醫療慈善大使、ACACPH亞太公共衛生學術聯盟特殊醫療貢獻、IPMO 世界傑出東方醫學教育家終身成就奬。

(中時 )