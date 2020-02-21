專家建議，將100c的水倒入噴劑容器中（建議玻璃瓶），滴入1滴茶樹精油及1滴尤加利精油即可DIY自製抗菌噴霧。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情未緩，引發人心惶惶，除了基本清潔、消毒外，近日民眾也關注到使用天然方法來幫助自己。專家表示，如果酒精等抗菌用品被搶購一空，建議也能使用天然有機精油，同樣具有抗菌效果，香氣還可舒緩緊張情緒。

中華國際自然療法暨養生健康促進學會理事長張月園提到，現在除了口罩超難買，連酒精等抗菌用品都被搶購一空。若不想和大家排隊搶買，其實還有個法寶，那就是天然有機精油，避免使用含化學成分的精油，抗菌防疫不成還會危害人體，因為精油具有抗菌效果，同時還有香氣可以讓人舒緩情緒，很適合目前的緊張時刻。

張月園指出，芳香療法在國際間已廣受重視及應用，天然有機精油可以透過嗅吸和塗抹的方式使用，透過嗅吸，除了香氣能撫平情緒、抗焦慮，達到放鬆效果外，吸進鼻子裡還能穩定情緒、舒壓且幫助睡眠、預防呼吸道疾病等，而經過噴塗在身體或透過按摩，不僅達到放鬆，也讓皮膚多一層抗菌防護力。

新冠肺炎肺炎疫情影響，引發民眾焦慮，也瘋搶殺菌用品。張月園建議，使用精油也能達到抵抗病毒的效果，防疫期間推薦「茶樹精油」可以抗菌、「尤加利精油」可以抵達下呼吸道，保護支氣管和肺部、「薰衣草精油」可以抗焦慮、幫助睡眠、檸檬、甜橙、「佛手柑精油」可以讓心情更愉悅。

書田診所家醫科主任醫師陳柏臣表示，當年在美國進修時接觸自然療法，強調不一定都要用化學藥物，尤其自然界擁有自我平衡的奧妙，自古以來東西方都有許多老祖宗傳下來的中草藥，運用大自然的植物來治療及預防，給病人最適合的療法一直是我的堅持。

但精油品牌百百種，要怎麼選呢？張月園建議，不要用含化學成分的精油，反而對身體有害。她建議，首選有機，再來天然，且要分辨瓶身上的身分證明；是否具有美國農業部USDA及澳洲ACO有機認證Logo及編號，在其網站是否廠商名稱和產品都能查詢的到。

而現在武漢肺炎期間，更建議大家能透過以下使用方式，在生活中確實抵抗病菌：

1、若買不到消毒水，可以DIY抗菌噴霧，將100c的水倒入噴劑容器中（建議玻璃瓶），滴入1滴茶樹精油及1滴尤加利精油即可；但如果家裡有人感冒，需要更全面消毒，精油可以各滴3滴，達到防疫效果。

2、家中大掃除時，在1000cc的水中滴入10滴茶樹精油，可以將洗拖把的水製成具有殺菌功能。

3、洗衣服時，可以在洗衣機第二道清洗程序時，滴3滴茶樹精油，將衣服全面殺菌。

4、可以滴3~5滴茶樹精油在洗手乳和沐浴乳裡，讓清潔用品升級。

5、支氣管要好好維護，家中空氣就要更乾淨，因此茶樹精油和尤加利精油可以各5滴在擴香儀和賞香儀裡。

6、戴口罩時，可以在口罩外側滴1滴茶樹精油，且每隔4小時滴1次，增加口罩的抗菌效果。

7、自行開車或在辦公室裡，沒有戴口罩時，可以在衣服上滴1滴茶樹精油，或將衛生紙折好，滴上1滴茶樹精油，擺放在身旁，當做天然的抗菌聖品。

(中時 )