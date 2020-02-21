時代不同了！一名男網友無意中聽到女大生的聊天，雖然沒聽清楚全部，但「深喉嚨」、「塞滿」等閨房秘辛卻讓這名男子忍不住表示「我們男人私下聊的好像沒有女人這麼的勁爆」也引發網友的熱議

網友在《爆廢公社公開版》表示，上周買咖啡時，無意中聽到外面吸煙桌三位小女孩的聊天對話，原po表示女孩們談到與男友的私下互動，如「男朋友每次都要硬深喉嚨，可是...我嘴巴永遠不會塞滿...」、「每次男友都要他穿絲襪，但是永遠不會買絲襪給她穿....」這些對話都讓在旁邊買咖啡的原po相當驚訝，表示「公開場合下討論兩性私生活，說的很大聲，所以訝異。」

許多網友也留言分享自己的經驗「現在很開放」、「曾遇到小二的孩子（1男1女）在生活用品18禁區研究情趣用品...」、「女孩子的談話總是比男孩子來的勁爆」也有女網友表示「那個...女生閨蜜跟閨蜜專屬的群組會更誇張」

(中時電子報)