新冠肺炎疫情持續升溫，然而美股近期以來走勢不斷走高，19日更創下歷史新高紀錄，然而，高盛（Goldman Sachs）卻對投資人發出警告，認為現階段在市場上的風險過度被低估，美股隨時出現修正的機率相當高。

據《CNBC》報導，本周以來，市場上對於新冠肺炎疫情對於經濟活動的衝擊保持冷淡，僅蘋果在本周發布對今年第一季的財測無法達成目標的警告之後，18日蘋果收盤價下挫1.83%、收在319美元。然而，標普500指數、納斯達克指數19日再度創下新高紀錄。

高盛全球股票策略師Peter Oppenheimer發出的最新研究報告指出，疫情風險被過度低估，表明市場目前風險非常高，對企業業績影響也比想像中還要來得高，只要企業獲利出現狀況，代表股市修正面臨風險就會引爆。

Peter Oppenheimer，認為股市近期收益成長下滑的風險不斷提高，儘管持續的熊市不太可能出現，但短期內美股修正壓力不小。

肺炎疫情衝擊疑慮升溫，截至台灣時間周五(21日)凌晨0時05分，道瓊指數下跌48.75點或0.17%、報29,299.28點，標普500指數下跌2.23點或0.066%、報3,383.92點，那斯達克指數則下跌21.56點或0.22%、報9,795.62點。

(中時電子報)