新冠肺炎疫情蔓延，台灣目前累計確診數達24例，其中1人死亡（第19例，身分為白牌計程車司機），引起外界格外關注。近日網上瘋傳第一時間收治、協助白牌車司機轉診的診所名字，再加上網路謠言四起，小診所淪為部分網友批評的對象。對此，兒科醫師楊為傑感嘆土一句話，「疫情雖然日漸嚴峻，但還是希望民眾能支持醫護人員，少些酸言酸語，成為醫護人員背後的力量」。

第一時間收治、協助白牌車司機轉診的診所名字遭瘋傳開來後，竟也引來網友攻擊，痛批為何該診所醫師還敢看診。診所醫師的女兒忍不住上網PO文為父親抱屈，不懂為何遭無中生有的流言中傷，感嘆「沒有人做錯事，但他們卻都受傷了！」

兒科醫師楊為傑表示，雖然知道只是早晚問題，但疫情不可避免地要進入到短兵相接的地步了，但他祈禱大家對醫護人員的支持！

楊為傑回憶，十七年前 SARS 期間，很多醫護人員都受到排擠。甚至連小孩去上學也受到影響；17年後的最近，還是有抓到第19例的醫師，遭受非議。「人家明明就是盡忠職守，為什麼要攻擊他呢？」

「冷言冷語、莫名攻訐，反而會讓人興起那乾脆不要做了的念頭」，如果選擇不做，誰又來照顧病人？楊為傑表示，「說完全不擔心是不可能的，但絕大多數的醫護人員，都是堅守崗位的。」每一位都做好準備，保持平常心，且全力以赴。

楊為傑接著分享，最近他在某醫學中心的朋友告知，該院有二十個臨床科部，不論資深或資淺。均要抽掉一半人力去急診輪班站崗檢疫站。更有不少科部是由主任領軍，勇往直前。聽到這消息，讓他忍不住感嘆：「醫護人員會為大家守在第一線。但是，希望大家給醫護人員一點支持。

「請大家不要傳送不實訊息、不要莫名攻訐、更請大家配合防疫措施。」楊為傑認為台灣人應多些溫暖，少點酸言，這樣對台灣才是好的，「您願意成為醫護人員背後的力量嗎？我祈禱著。」

(中時電子報)