新冠肺炎疫情擴散，教育部也在20日公布大專院校停課標準，只要1校內有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，全校就必須停課。日前曾因肺炎趨勢預測圖而登上《經濟學人》的台大化學系教授徐丞志對此表示「台大、淡大剉著等！」，更預測全台第一間停課的學校會是台大。
徐丞志20日在臉書PO文，表示台大3萬多名學生，再加上教職員工已達4萬，占了全台人口數0.2%，若全台有1000人確診，按照比例來算台大就要停課了。
徐丞志補充說，有第一例的話，要出現第二例的機率會大幅度增高，加上台北都會區染病的機率遠高於非都會區，公館又是台北的交通要衝，然後醫學院又跟台大醫院是相連的，因此台大要停課，恐怕不需要等到累積1000人就會發生。
徐丞志表示深深覺得台大會是全台第一間因新冠肺炎停課的學校，希望衛福部能頂住。徐丞志也在留言中表示，公館每天經過的人潮實在太多，而文化大學人數看似比淡江多，但地點較偏遠，以機率來說，台大＞淡江＞文化。
(中時電子報)
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