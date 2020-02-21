陳揮文與新加坡吳先生激辯。(影片自49:58開始)

陳揮文生氣了嗎？他昨晚在主持廣播節目中開放聽眾叩應（Call in），疑似被一位自稱來自新加坡的吳先生惹毛，讓他掛完電話中，忍不住摔筆，坦言聽到對方這樣說很難過。

來自新加坡的吳先生在電話中語氣溫和，卻句句諷刺，首先他建議陳揮文可以出來選立委，因為陳揮文這樣罵來罵去讓他不知道怎麼教小孩，與其用講的，不如出來立法。

接著吳先生又稱覺得陳揮文好像比較偏袒大陸，「雖然我們都有一些同理心，但是你要給台灣這邊支持打氣啊，我覺得聽起來好像很偏某一邊。你可以在節目上講說，對台灣做的好的防疫工作方面可以讚聲一下嗎？」讓陳揮文當下一頭霧水，反問：「我之前幫陳時中加油你沒聽嗎？」

不過吳先生則認為陳揮文的加油聽起來心不甘情不願，令陳揮文直言聽到這樣講很難過，強調自己是中華民國國民，也是這邊的評論員，他不會去監督習近平、李顯龍，因為不甘他的事，「我監督的是我們蔡總統。」

陳揮文說陳時中之前哭有幫他加油，後來陳時中一下說社區感染一下子又說不是，他不能評論嗎？「只能順時鐘不能逆時鐘？我不玩這套！」陳揮文說完更忍不住摔筆，嘆氣不知道該怎麼講。

(中時電子報)