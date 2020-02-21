總獎金264.3萬美元（約8028萬台幣）的WTA杜拜女網錦標賽，台灣一姊謝淑薇在雙打持續和捷克籍搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）痛宰對手，台北時間21日凌晨8強賽以6比3、6比0輕取美國組合柯寧（Sofia Kenin）/瑪泰克桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），晉級4強準決賽。

謝淑薇/史崔可娃是大會頭號種子也是女雙衛冕者，在與今年澳網女單冠軍柯寧、瑪泰克桑德絲的比賽中，第一盤前三局就兩度破發取得3比0領先，雖然該盤第4局台捷聯軍首度遭破發，仍維持局數領先，並於第9局兩個盤末點優勢下再度破發，順利先下一盤。

次盤謝淑薇/史崔可娃更加勇猛，短短25分鐘就連下6局，讓對手在一局未得的情況下狼狽落敗，準決賽將迎戰加拿大達布蘿絲姬（Gabriela Dabrowski）/大陸張帥，比賽預計最快台北時間22日凌晨1點登場。

(中時 )