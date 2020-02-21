長期擔任白宮政治顧問的羅傑·斯通(Roger Stone)，是川普的長年的親信及好友，去年因欺騙國會、威脅證人作證、阻礙眾議院調查2016年選舉等罪名，遭到檢察官起訴，並在11月被判有罪。檢察官先前求刑7-9年，川普公開譴責司法不公，導致4名檢察官退出本案，後來新任檢察官建議求處3-4年徒刑。本周四本案開庭，法官宣判40個月有期徒刑。

根據《CNN》的報導，聯邦法官艾美·傑克森(Amy Berman Jackson)在公聽會時，大力批評斯通的好戰心態以及撒謊的傲慢，並為本案的檢察官辯護，直指檢察官的求刑是合理且符合正義的，暗指川普介入司法審判是件不公不義的事。

傑克森指出:「斯通有罪不是因為為總統效命，而是因為為總統掩護不法的情事。這對於我們的基本制度和民主的根基構成了嚴重的威脅。」

隨後，法官宣判斯通有期徒刑40個月，緩刑2年。

美國大部分的民眾認為，川普的政治力已經明顯介入司法，檢察官遭到撤換，起訴書從原先的7-9年，降低到後來的3年4個月，又外加緩刑。

新任的檢察官克拉伯(John Crabb, Jr.)在法庭上表示，司法部對於更換檢察官團隊感到抱歉，但是司法部門一向無畏強權、公正獨立、絕無政治力量介入。「這次起訴書的量刑絕對符合公平正義。」

(中時電子報)