米其林星級港式飲茶，平價就能嘗得到！新冠肺炎來勢洶洶，許多餐飲也順勢推出優惠、外帶與外送服務。位在台北101美食街的小三元港式飲茶近來也加強防疫，除提供酒精消毒外，也積極推出外帶與外送業者合作的服務。在菜色上有營養美味兼顧的人蔘雞湯，也有為情人節推出的心心相印蝦餃，採用火龍果汁製成愛心型餃子皮，外型吸睛，口感也讓人回味無窮。

新冠肺炎疫情升溫！連帶影響國內觀光旅遊業。許多人寧願宅在家也不敢出門，其實對抗疫情，除戴口罩、勤洗手、免疫力也很重要，也是要生活規律，吃得營養均衡。101美食街去年引進曾獲得米其林一星殊榮的「大三元酒樓」旗下品牌「小三元」，近來也針對疫情做部分轉型。小三元港式飲茶在入口放置75％酒精提供客人消毒，也要求服務人員一律戴上口罩，讓內用客人安心與安全。

另餐廳也積極推廣外帶服務，將餐點放置紙盒、紙碗，也與外送平台業者合作，讓客人在家也能享用米其林星級餐點。如肥瘦適中、恰到好處的「港式臘味飯」、飽滿扎實的「蜜汁叉燒包」、酥炸飽滿的「鮮蝦腐皮捲」就能在家大快朵頤。

「小三元」港點的份量小巧精緻，即使是一個人也能輕鬆品嘗，這裡的菜色不只顏值佳，口味也滿點！「金梨鹹水角」將鹹水餃變身為金梨造型，口感Q軟的外皮裡包裹鹹香內餡，飽滿扎實又開胃；女性客人喜愛的「奶黃流沙包」以甜菜根粉為麵皮，粉色外型好夢幻，內藏金黃色鹹蛋黃流沙，然提醒大家，吃得時候要小心，別讓讓美味菁華外瀉了！

港式茶餐廳裡必點的招牌菜的蘿蔔糕、牛肉球、燒賣等，小三元這裡也有！3個一籠的份量一人也能輕鬆嚐，也適合好友分享！再加上一杯自然甘甜的「楊枝甘露」更讓人意猶未盡，感受多層次的味覺饗宴。

近來加入小三元Line好友也有優惠，憑卷加上低消，可換得熟客見面禮「原只鮑魚燒賣」一籠！另針對2月~3月的情人節，小三元每周末限量提供「幸福 · 微慶祝」組合，包含「心心相印蝦餃」。採用火龍果汁製成愛心型餃子皮，內餡使用招牌黑松露蝦餃餡，搭上2杯使用梅洛品種釀造的「西班牙Roureda粉紅酒」讓愛戀更甜蜜。

此外，有「黑珍珠」之稱的法式Jean-Paul Hévin巧克力針對即將到來的白色情人節也有推出應景特色精品巧克力。浪漫花語情人節系列以翠綠的四葉草、花語是幸福再來的氣質鈴蘭花、象徵活潑生命力的精緻瓢蟲、熱情溫暖愛心造型的夾心巧克力, 各自擁有嶄新的驚喜風味。

不可置否新冠肺炎對台灣各產業都造成嚴重衝擊，人們對疫情的不安與恐懼，似乎成另一種疫情。然相對於亞洲其他國家，台灣的防疫是相對健全穩定的，規律生活也有助健康平和。仍提醒大家，搭乘大眾運輸工具記得戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

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(中時電子報)